Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Он потребовал губернаторов лично взять проблему лесных пожаров под усиленный контроль, а также персонально отвечать за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер.

«Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль», - заявил Медведев.

По имеющейся информации, на территории Сибирского федерального округа ситуация горения лесов по-прежнему остается неблагоприятной.

Ранее в Сети появились фото гигантских пожаров в Сибири.