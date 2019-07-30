Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары

close
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Он потребовал губернаторов лично взять проблему лесных пожаров под усиленный контроль, а также персонально отвечать за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер.

«Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль», - заявил Медведев.

По имеющейся информации, на территории Сибирского федерального округа ситуация горения лесов по-прежнему остается неблагоприятной.

Ранее в Сети появились фото гигантских пожаров в Сибири.