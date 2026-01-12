Размер шрифта
Новости. Общество

Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на этой неделе

Гидрометцентр: температура в Москве и Подмосковье всю неделю будет ниже нормы
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

На этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет немного ниже нормы. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В понедельник около нормы, затем немного ниже, но нормальная погода. В понедельник ночью в Москве ожидается -5...-7°C, в Подмосковье — -3...-8°C, на западе — до -13°C. <...> Днем небольшой снег и северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду», — сказала специалист.

Макарова добавила, что в ночь на вторник, 13 января, столбики термометров в столичном регионе опустятся до -12°C. Днем воздух в Москве прогреется до -7...-9°C, а в Подмосковье — -6...-11°C. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Ведущий сотрудник отметила, что в среду ночью ожидается -11...-13°C в Москве, в области — -10...-20°C. Днем столбики термометров поднимутся в столице до -8...-10°C. Также прогнозируется небольшой снег. В четверг по области будет -11...-16°C ночью и -7...-12°C днем.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 января южный циклон накроет Московский регион, за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков. По его словам, такие циклоны обычно имеют огромные запасы влаги, а также часто становятся причиной сильных снегопадов. Ярким примером является снежная буря, прошедшая в пятницу, уточнил синоптик.

Ранее высота сугробов в Москве превысила климатическую норму.

