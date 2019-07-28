Возбуждено дело по факту убийства найденной без одежды в чемодане блогерши

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Уголовное дело по факту убийства блогерши на западе Москвы возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сообщает ГСУ СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело возбудили в соответствии со статьей УК «Убийство».

На данный момент осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установят все обстоятельства инцидента.

Как отмечается, поиск убийцы продолжается.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве было найдено тело девушки в чемодане с перерезанным горлом.