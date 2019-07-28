Возбуждено дело по факту убийства найденной без одежды в чемодане блогерши
close
Уголовное дело по факту убийства блогерши на западе Москвы возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сообщает ГСУ СК РФ.
Сообщается, что уголовное дело возбудили в соответствии со статьей УК «Убийство».
На данный момент осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установят все обстоятельства инцидента.
Как отмечается, поиск убийцы продолжается.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве было найдено тело девушки в чемодане с перерезанным горлом.