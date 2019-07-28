Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА «Новости».

Он намерен обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России.

Отмечается, что от паводка в Амурской области в ближайшее время могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов.

Сейчас подтоплено почти 600 жилых домов, эвакуированы более тысячи человек.

Ранее почти 90 жителей затопленного паводком села Норск в Приамурье отказались эвакуироваться и живут вместе с домашними животными на чердаках домов и на крыше местной школы