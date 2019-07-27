Россиянина задержали в аэропорту Кореи при попытке побега через туалет
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В Инчхонском международном аэропорту в Сеуле арестовали россиянина при попытке совершить побег из зоны вылета. Об этом передает «Российская газета».
По имеющейся информации, в отделение иммиграционной службы аэропорта доставили 34-летнего россиянина. Он собирался сбежать через крышу туалета аэропорта.
Сообщается, что задержанный пытался въехать на территорию Кореи под видом туриста.
Как отмечается, россиянин хотел нелегально трудоустроиться.