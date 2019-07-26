Из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье

В Приамурье паводком подтопило более 240 жилых домов, заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский, передеает ТАСС.

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территорий. Подтопления домов и приусадебных участков зафиксированы в 8 населенных пунктах, повреждены 60 участков дорог.

В дальнейшем ожидается ,что паводок сместится на реку Зея, в связи с чем ожидается риск возникновения подтоплений еще в пяти муниципальных образований.