Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру

Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.

Он пишет, что освобождения моряков недостаточно. Инцидент будет исчерпан лишь когда украинские власти официально извинятся.

«Но и в этом случае осадок, как говорится, останется», — уточняет Клинцевич в записи.

По его словам, сейчас российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия соответствующих мер. Отмечается, что задержанием российского танкера Киев значительно осложнил отношения с Москвой.

Ранее суд ООН отреагировал на задержание российского танкера.