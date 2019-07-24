СК завел уголовное дело против сотрудника МЧС из-за пожара в детском лагере

Следствие завело уголовное дело против главы надзорного отдела по Солнечному муниципальному району МЧС из-за пожара в детском лагере, убившем детей. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко «Интерфаксу».

По данным СК, начальник заведомо знал о нарушениях в лагере, но ничего не сделал. В связи с этим против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России «Халатность».

Следствие утверждает, что начальник надзорного отдела побывал на плановых учениях в палаточном лагере и видел своими глазами все нарушения пожарной безопасности.

Ранее была названа возможная причина пожара в хабаровском лагере.

Пожар в детском лагере произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли 4 ребенка, 8 человек пострадали.