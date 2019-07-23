Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре детей под Хабаровском

Глава Солнечного района Виктор Старков рассказал, что трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае детей в настоящее время находятся в очень тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

По его словам, состояние детей, получивших ожоги, очень тяжелое.

Также он отметил, что была еще одна девочка, которая, как предполагалось, получила ранение при трагедии, но у нее оказался шок.

Пожар произошел накануне, 22 июля. Огонь обуял 20 палаток в лагере и разрушил их. Также в результате случившегося получили ожоги еще три ребенка. В настоящее время они находятся в реанимации, и врачи борются за их жизнь. Для них уже подготовили вертолет, чтобы экстренно эвакуировать в другие больницы.

Ранее сообщалось, что установлена личность погибшего ребенка в смертельном пожаре в детском лагере.