Кот принес хозяйке наркотики

Кот из Шотландии принес домой пакетик наркотков. Об этом пишет The Scottish Sun со ссылкой на соцсети его хозяйки.

Вернувшись с прогулки, питомец прилег рядом с женщиной на диван, а затем неожиданно выплюнул комок каннабиса.

Хозяйка кота выложила фотографию находки питомца в сеть и шутливо извинялась перед владельцем пропавшего наркотика.

После случившегося женщина вызвала ветеринара, он заверил обеспокоенную хозяйку, что с котом все в порядке, и прописал питомцу обильное питье и средства для очистки желудка.