Правила провоза багажа в России ужесточают

В России изменятся правила провоза багажа через границу. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, теперь пассажиры в своем багаже смогут провезти не более пяти килограммов фруктов и овощей.

Кроме того, россияне не будут иметь право ввозить в страну более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Уточняется, что в случае отсутствия сертификатов продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

Ко всему прочему, ужесточаются правила ввоза в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Речь идет, например, о тропических фруктах, а также абрикосах, черешне, сливах и цитрусовых.

Более того, правила ужесточились и в отношении бобовых, орехов и ряда овощей.

Ранее сообщалось, что штрафы за задержку рейсов и багажа могут увеличить в 10 раз.