В Шереметьево уточнили число пострадавших после эвакуации на лайнере

В пресс-службе Шереметьево уточнили число пострадавших после экстренной эвакуации из самолета Boeing 737, который должен был лететь по маршруту Москва-Ереван. Об этом они сообщили «Газете.Ru».

Отмечается, что пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Всего на борту находились 179 человек, 6 из них – члены экипажа. Все они были доставлены после эвакуации в пассажирский терминал.

«По предварительным данным, 5 пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с повышением артериального давления, растяжением связок конечностей и др.» — говорится в сообщении.

Всем обратившимся была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка.

Два пассажира были госпитализированы.

Ранее авиакомпания «Северный ветер» назвала причиной экстренной эвакуации борта Москва-Ереван странный запах на борту.