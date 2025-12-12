На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижнем Новгороде избили блогершу, проверявшую салон красоты

Baza: нижегородскую блогершу-ревизора вытащили из салона за ноги после драки
Telegram-канал Baza

В Нижнем Новгороде бьюти-блогершу Марину Ильину избили в салоне красоты и за ноги вытащили на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ильина известна как блогер, проверяющий работу бьюти-мастеров: она приходит на процедуры, задает острые вопросы и снимает происходящее для своих обзоров. На этот раз она решила проверить салон, которым владеет женщина по имени Юлия. По словам блогерши, владелица предлагает широкий спектр услуг — от парикмахерских до косметологических, включая увеличение губ, — но делает это без профильного диплома.

Ильина включила камеру и потребовала документы, однако вместо ответа, как следует из записи, получила удар от хозяйки салона. Позже к конфликту присоединился муж Юлии, который вынес блогершу на улицу, держa ее за ноги.

После произошедшего Ильиной диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины; во время драки была повреждена и камера телефона. Она уже обратилась в полицию и подала заявление.

Ранее в Адлере мужчины оскорбили блогершу из-за внешнего вида и напали на нее.

