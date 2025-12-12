Надежда Кадышева отказалась от съемок в новогоднем огоньке из-за обиды

«КП»: певица Кадышева не выступит в Новый год на «России» из-за ток-шоу о сыне

Певица Надежда Кадышева отказалась сниматься в одном из новогодних «огоньков» из-за обиды, утверждает kp.ru.

По данным издания, Кадышева не выступит в Новый год на канале «Россия» из-за ток-шоу о личной жизни ее сына и коллеги по сцене Григория Костюка. Вместе с сыном артистка появится в новогодних шоу НТВ и Первого канала.

В апреле 2025 года сообщалось, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты. 28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.

В сентябре сын Надежды Кадышевой стал основным владельцем ее музыкальной группы «Золотое кольцо».

Согласно данным СМИ, Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», а доля самой артистки составляет 30%. До этого компанией поровну владели Кадышева и ее муж Александр Костюк, но недавно супруг певицы передал свою долю наследнику.

