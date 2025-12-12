На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Надежда Кадышева отказалась от съемок в новогоднем огоньке из-за обиды

«КП»: певица Кадышева не выступит в Новый год на «России» из-за ток-шоу о сыне
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Надежда Кадышева отказалась сниматься в одном из новогодних «огоньков» из-за обиды, утверждает kp.ru.

По данным издания, Кадышева не выступит в Новый год на канале «Россия» из-за ток-шоу о личной жизни ее сына и коллеги по сцене Григория Костюка. Вместе с сыном артистка появится в новогодних шоу НТВ и Первого канала.

В апреле 2025 года сообщалось, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты. 28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.

В сентябре сын Надежды Кадышевой стал основным владельцем ее музыкальной группы «Золотое кольцо».

Согласно данным СМИ, Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», а доля самой артистки составляет 30%. До этого компанией поровну владели Кадышева и ее муж Александр Костюк, но недавно супруг певицы передал свою долю наследнику.

Ранее был назван гонорар Розы Сябитовой за помощь в отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами