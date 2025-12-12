На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии незнакомец столкнул с лестницы девушку, попросившую у него сигарету

Telegram-канал Baza

В башкирском клубе незнакомец спустил девушку с лестницы за просьбу о сигарете. Об этом сообщает Baza.

В мае жительница Салавата Анастасия вместе с подругой пошла в боулинг-клуб. В какой-то момент девушки решили сделать перекур и попросили сигарету у мужчины.

Незнакомец обматерил их, заявил, что «курят только шлюхи», и сбросил Анастасию с лестницы. Она пролетела четыре метра и получила множественные травмы — сломанный локоть, рассеченный лоб, сотрясение мозга.

На лечение и восстановление ушло полгода, но процесс еще не завершен. Девушке предстоит вторая операция, а шрам на лбу останется навсегда. Она сразу же написала заявление в полицию, но хулигана так и не нашли.

Ранее петербуржца арестовали за нападение с газовым баллончиком на женщину с детьми.

