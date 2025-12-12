ЦБ подаст иск к Euroclear 12 декабря

ЦБ подаст иск к депозитарию Euroclear в российский суд 12 декабря

Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях будет определен после вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что регулятору был причинен вред действиями Euroclear, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.

В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.