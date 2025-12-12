На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве таможенники нашли 12 православных икон на 1,3 млн рублей в багаже у иностранца

Иностранец пытался ввезти в Россию 12 незадекларированных икон на 1,3 млн рублей
ФТС России

В Шереметьево таможенники изъяли у гражданина Греции незадекларированные иконы, которые он пытался перевезти в багаже. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Турист, прибывший рейсом из Белграда, был остановлен инспекторами при прохождении выборочного контроля в «зеленом» коридоре. При досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены иконы, которые пассажир не указал в таможенной декларации. Среди изъятых образов — «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон» и «Святой Георгий Победоносец».

Согласно заключению экспертов, иконы изготовлены в начале XXI века из дерева с использованием левкаса, темперы и золочения. Мужчина пояснил, что приобрел их на родине за 2,8 тысячи евро для личного пользования. За нарушение таможенных правил он был привлечен к административной ответственности и оплатил штраф в размере 682 тысячи рублей.

Ранее таможенники обнаружили килограмм живых червей в штанах туристки.

