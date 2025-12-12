На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пусть не тявкает на Россию»: Тихонов о протесте шведского лыжника

Тихонов: мы утопили шведов в Чудском озере, пусть не тявкает на Россию
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко ответил на заявление шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о недопуске российских спортсменов.

«А когда шведы на Россию нападали, этому Самуэльссону не странно и не стыдно было, сволочи такой? Мы на Швецию не нападали, их утопили потом в Чудском озере, так что пусть не вякает Самуэльссон на великую Россию», — заявил Тихонов.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее лыжник Себастьян Самуэльссон заявил, что в мировом биатлоне не должно быть россиян.

