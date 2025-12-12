В России заочно приговорили к различным сроками представителей МУС

ГП: суд в РФ дал до 15 лет прокурору и судьям Международного уголовного суда

Суд в Москве заочно приговорил девять представителей Международного уголовного суда (МУС) к различным срокам лишения свободы — от 3,5 до 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Генпрокуратуру (ГП) России.

В частности, прокурор МУС Карим Хас получил 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых девяти лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

В ноябре в Следственном комитете России (СК РФ) сообщили о завершении расследования дела в отношении представителей суда, обвиняемых в нарушении законодательства РФ, связанного с незаконным преследованием российских граждан. Обвинения по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ предъявлены, помимо Хана, судьям Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председателю МУС Петру Юзефу Хофманьскому и его заместителям.

Их объявили в международный розыск.

В СК не уточнили, с уголовным преследованием каких именно граждан РФ связано дело, при этом в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей» в Россию.

Ранее СМИ узнали, что США намерены добиться от МУС неприкосновенности Трампа.