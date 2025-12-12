Конституция РФ говорит о том, что весь Донбасс является российским. Об этом в ходе беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, запись которой опубликована в его Telegram-канале, заявил помощник президента страны Юрий Ушаков.

Таким образом он прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу.

«Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция», — сказал Ушаков.

При этом он воспользовался возможностью и поздравил россиян с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.

11 декабря Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом может быть вынесен на голосование. Речь идет об организации всеукраинского референдума, в рамках которого будет решена судьба Донбасса.

Предложенный американской стороной мирный план предусматривает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса, что официально подтвердил Зеленский. При этом США видят компромисс в том, что российские власти также не будут вводить войска на соответствующие территории.

Ранее украинский депутат обвинил Зеленского в затягивании переговоров.