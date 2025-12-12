Дело экс-мэра Сочи и его супруги рассмотрят в Москве

Суд рассмотрит в Москве дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги

Уголовное дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги будет рассмотрено в Москве. Об этом РИА Новости сообщают из зала Верховного суда России.

«Передать данное уголовное дело для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы», - огласил решение судья.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

В конце июля следствие добавило к ранее вмененным Копайгородскому особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей.

