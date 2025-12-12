На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главного архитектора Сочи отправили в колонию за крупную взятку

Бывшего главного архитектора Сочи осудили на 10 лет за взятку в 23 млн рублей
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд в Сочи суд вынес приговор в отношении экс-директора департамента архитектуры и градостроительства и его соучастника в получении взятки в особо крупном размере, а также мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Согласно материалам дела, подельник бывшего главного архитектора с января 2018 года по сентябрь 2020 года под предлогом покупки квартиры передавал взятки взятки чиновникам администрации Сочи и правоохранительным органам. В надзорном ведомстве отметили, что в результате фигурант похитил более 20 млн рублей и еще «более 66 млн рублей не смог похитить по независящим от него обстоятельствам».

Сам бывший главный архитектор с 2020 года по 2021 год получил от одного из застройщиков взятку в размере более 23 млн рублей за выдачу разрешения на строительство комплекса апартаментов. Эти деньги являлись частью от общей суммы взятки в 65 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил бывшего архитектора к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 65 млн рублей, с лишением права в течение 8 лет занимать должности в органах местного самоуправления. Его соучастник по совокупности совершенных преступлений получил 15 лет лишения свободы и штраф — 65 млн рублей. Вину экс-главный архитектор Сочи не признал, его сообщник — признал частично, заключили в региональной прокуратуре.

Ранее стали известны подробности о фигурантах в деле экс-мэра Красноярска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами