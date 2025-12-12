Бывшего главного архитектора Сочи отправили в колонию за крупную взятку

Суд в Сочи суд вынес приговор в отношении экс-директора департамента архитектуры и градостроительства и его соучастника в получении взятки в особо крупном размере, а также мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Согласно материалам дела, подельник бывшего главного архитектора с января 2018 года по сентябрь 2020 года под предлогом покупки квартиры передавал взятки взятки чиновникам администрации Сочи и правоохранительным органам. В надзорном ведомстве отметили, что в результате фигурант похитил более 20 млн рублей и еще «более 66 млн рублей не смог похитить по независящим от него обстоятельствам».

Сам бывший главный архитектор с 2020 года по 2021 год получил от одного из застройщиков взятку в размере более 23 млн рублей за выдачу разрешения на строительство комплекса апартаментов. Эти деньги являлись частью от общей суммы взятки в 65 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил бывшего архитектора к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 65 млн рублей, с лишением права в течение 8 лет занимать должности в органах местного самоуправления. Его соучастник по совокупности совершенных преступлений получил 15 лет лишения свободы и штраф — 65 млн рублей. Вину экс-главный архитектор Сочи не признал, его сообщник — признал частично, заключили в региональной прокуратуре.

