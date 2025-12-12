Дочь Любови Успенской согласилась встречаться с нищим

Художница и певица Татьяна Плаксина рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам дочери легенды шансона Любови Успенской, она самодостаточный человек и никогда не искала мужчин.

«Может, это редкость в нашем мире, но я воистину как бы не ищу никого, если он придет — я рада… Да, он может быть хоть нищий, но если он меня вдохновляет, я его возьму», — согласилась с возможным условием она.

Накануне Успенская рассказала, что Новый год с детства является ее любимым праздником. Однако в последние годы, по словам артистки, ей становится все сложнее создавать новогоднее настроение, а главное для нее — провести этот день с родными.

«Мой ребенок — самое главное для меня, — подчеркнула певица. — Перед Новым годом у меня будет много выступлений, но сам праздник я проведу дома с родными».

