На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван гонорар телесвахи Розы Сябитовой за помощь в отношениях

«Звездач»: телеведущая Сябитова берет 125 тысяч рублей за консультации
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Назван гонорар телесвахи Розы Сябитовой за помощь в отношениях. Размер вознаграждения за онлайн- и очные консультации узнал Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, за одну сессию с ведущей «Давай поженимся!» придется отдать 25 тысяч рублей в час, за комплексное решение проблем с отношениями — 125 тысяч рублей.

Канал уточняет также, что Сябитова является собственницей двух квартир в Москве и двухэтажного дома в Калтино на участке площадью 30 соток. Кроме того, добавляет «Звездач», ведущая планировала купить квартиру в Арабских Эмиратах, однако пока не подписала соответствующих бумаг.

В конце ноября участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» повысили гонорар на выступление второй раз за год. Коллектив подорожал с 340 тысяч рублей за час до 1 миллиона рублей за аналогичное время. В райдер артисток вошли перелеты эконом классом, бутылка водки и конфеты. Отмечается, что в массовку перестали брать дедушек из Москвы.

Ранее Анастасия Волочкова решила скопировать Памелу Андерсон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами