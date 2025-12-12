Назван гонорар телесвахи Розы Сябитовой за помощь в отношениях. Размер вознаграждения за онлайн- и очные консультации узнал Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, за одну сессию с ведущей «Давай поженимся!» придется отдать 25 тысяч рублей в час, за комплексное решение проблем с отношениями — 125 тысяч рублей.

Канал уточняет также, что Сябитова является собственницей двух квартир в Москве и двухэтажного дома в Калтино на участке площадью 30 соток. Кроме того, добавляет «Звездач», ведущая планировала купить квартиру в Арабских Эмиратах, однако пока не подписала соответствующих бумаг.

В конце ноября участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» повысили гонорар на выступление второй раз за год. Коллектив подорожал с 340 тысяч рублей за час до 1 миллиона рублей за аналогичное время. В райдер артисток вошли перелеты эконом классом, бутылка водки и конфеты. Отмечается, что в массовку перестали брать дедушек из Москвы.

