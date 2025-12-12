Адвокат спрогнозировал машстабные последствия «эффекта Долиной» в России

После огласки «дела Долиной-Лурье» будут подняты подобные судебные дела за последние 1–3 года. Многие пострадавшие ранее продавцы будут писать иски для признания сделки незаконной, заявил в подкасте «Smarent Pro недвижимость» уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин. «Газета.Ru» ознакомилась с выдержками из интервью до выхода подкаста.

«Дело Ларисы Долиной и похожие уголовные дела открыли ящик Пандоры. Общественным резонансом мы можем только сократить количество подобных сделок, но исключить их будет нельзя», — предположил адвокат.

Закономерно и появление новых дел, в которых обманутые пенсионеры намеренно выступают как соучастники. Адвокат считает, что этого пока не происходит из-за необходимости оперативно возбуждать уголовное дело на основании заявлений пенсионера, которые могут быть ложными.

«У нас действует презумпция: если человек пожилой, то он всегда добросовестный. Я скажу, что по ряду уголовных дел — это не так, и не надо исходить только из презумпции их добросовестности. Пенсионер продал квартиру, получил деньги, деньгами он уже распорядился: передал кому-то, отдал соучастнику. Если он приходит в отдел полиции и сообщает об обмане, дело будет возбуждено в тот же день, а в обстоятельствах могут разбираться несколько месяцев», — рассказал он.

За пенсионеров вступается и орган прокуратуры: обращается с исками к покупателям для изъятия квартир. В сложившейся практике, которая не будет меняться, у добросовестных приобретателей не остается шансов на распоряжение жильем, считает Тащилин.

«По таким искам квартиры могут быть изъяты у покупателей и переданы пенсионерам. А покупатели фактически останутся без всего. Единственный их шанс — дожидаться итоговых решений Верховного суда. Но говорить о том, что практика данных дел будет изменена, и сделки будут откатываться, не стоит — это маловероятно», — предположил адвокат.

Эксперт прогнозирует изменение судебной практики дел в скором времени. А также возникновение новых схем мошенничества.

«В следующем году мы уже увидим устоявшуюся практику и мнение Верховного суда по данному вопросу. Возможно, она будет схожа с решением Якутского суда. Если экспертиза доказывает, что продавец не понимал, что он делает — квартира будет ему возвращаться. Покупателям остается только обращаться за компенсацией потраченных средств. Могут возникнуть группы лиц, которые в целях получения компенсации (от Министерства финансов) могут организовать примерно-подобную схему получения денег», — резюмировал он.

Ранее Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры.