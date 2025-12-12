Минобороны предложило создавать штабы обороны в российских регионах

В МО предложили формировать штабы обороны в регионах на время военного положения

Минобороны России предложило формировать на российских регионов штабы обороны на период введения в них военного положения. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об изменениях в Федеральный закон «Об обороне», которые разработаны с целью унифицировать межведомственные координирующие органы в субъектах РФ, в которых действует военное положение. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект разработан с учетом опыта работы штабов обороны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

