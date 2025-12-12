На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над территорией РФ за четыре часа перехватили более 30 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбили 34 украинских дрона над регионами РФ
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение четырех часов сбили 34 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве рассказали, что атаки продолжались с 9:00 мск до 13:00 мск. Украинские войска использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего воздушных целей — 11 — перехватили в Брянской области. В Тульской области ликвидировали восемь дронов, в столичном регионе — шесть, в Калужской области — три. Еще три беспилотника уничтожили в Орловской области, два — в Курской области, один — во Владимирской области.

В ночь на 12 декабря украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате как минимум четыре квартиры получили повреждения. Более того, обломками конструкций посекло припаркованные возле дома автомобили.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, из-за действий ВСУ пострадали семь человек — шесть взрослых и один ребенок. В настоящее время в больницах остаются четыре гражданина, включая несовершеннолетнего. Остальные раненые после получения первой медицинской помощи от госпитализации отказались.

Ранее в РФ создали новую платформу защиты гражданских объектов от БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами