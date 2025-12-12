Над территорией РФ за четыре часа перехватили более 30 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбили 34 украинских дрона над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение четырех часов сбили 34 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве рассказали, что атаки продолжались с 9:00 мск до 13:00 мск. Украинские войска использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего воздушных целей — 11 — перехватили в Брянской области. В Тульской области ликвидировали восемь дронов, в столичном регионе — шесть, в Калужской области — три. Еще три беспилотника уничтожили в Орловской области, два — в Курской области, один — во Владимирской области.

В ночь на 12 декабря украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате как минимум четыре квартиры получили повреждения. Более того, обломками конструкций посекло припаркованные возле дома автомобили.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, из-за действий ВСУ пострадали семь человек — шесть взрослых и один ребенок. В настоящее время в больницах остаются четыре гражданина, включая несовершеннолетнего. Остальные раненые после получения первой медицинской помощи от госпитализации отказались.

Ранее в РФ создали новую платформу защиты гражданских объектов от БПЛА.