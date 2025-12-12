В одном из московских аэропортов сняли ограничения

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Сняты введенные в 08:53 мск ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию. При этом, ситуация в терминалах спокойная, скоплений пассажиров нет.

Утром 12 декабря пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщал, что Шереметьево в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны перехватили один беспилотник, направлявшийся к Москве. Всего над столицей, по последним данным, сбили девять украинских беспилотников.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.