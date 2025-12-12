На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал, кто может быть размещен в Донбассе вместо ВСУ и ВС РФ

Ушаков сообщил, что в Донбассе могут разместить Росгвардию
Oleksandr Klymenko/Reuters

В России допустили сценарий, при котором в Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет Росгвардия для соблюдения порядка. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — цитирует его агентство.

По его словам, в любом случае это территория РФ, и она будет под управлением российских администраций.

12 декабря газета Le Monde со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка сообщила, что Киев согласен на создание буферной зоны на территории Донбасса.

В материале говорится, что демилитаризованная зона вынудит украинские и российские войска с обеих сторон нынешней линии фронта в Донбассе к выводу войск. Этот стратегически важный регион может оказаться под контролем международных сил, включая США.

Ранее Зеленский отказался выводить ВСУ из ДНР в рамках мирного плана США.

