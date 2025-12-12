ТАСС: Россия и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и активы РФ

Депутаты Госдумы и Европарламента обсудят на видеоконференции вопрос о переговорах с Украиной и ситуацию с заблокированными российскими активами. Об этом ТАСС заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

«Мы, безусловно, затронем мирные усилия, предпринимаемые администрацией США и российскими властями, а также последствия встречи в Сочи или дальнейшую судьбу замороженных российских активов», — сказал он.

Повестка встречи будет жестко фиксированной, но не исключено, что парламентарии в ходе обсуждения главных вопросов будут затрагивать и другие темы, добавил Картайзер.

Евродепутат отметил, что согласен с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и его коллегами, что несмотря на сложные времена, необходимо поддерживать диалог между странами.

При этом он отметил, что Европарламент старается всеми силами помешать проведению данной видеоконференции между российскими и европейскими парламентариями.

До этого лидер ЛДПР заявлял, что в Европе растет сопротивление идее изъятия российских активов, «фронт здравомыслия» расширяется, а пришедшим в эпоху Байдена европейским политикам-русофобам придется с этим считаться, добавил он.

Ранее Фон дер Ляйен и Мерц не смогли уговорить Бельгию разрешить изъять активы России.