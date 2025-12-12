На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС рассказали, чему будет посвящена видеовстреча с Россией

ТАСС: Россия и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и активы РФ
close
Reuters

Депутаты Госдумы и Европарламента обсудят на видеоконференции вопрос о переговорах с Украиной и ситуацию с заблокированными российскими активами. Об этом ТАСС заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

«Мы, безусловно, затронем мирные усилия, предпринимаемые администрацией США и российскими властями, а также последствия встречи в Сочи или дальнейшую судьбу замороженных российских активов», — сказал он.

Повестка встречи будет жестко фиксированной, но не исключено, что парламентарии в ходе обсуждения главных вопросов будут затрагивать и другие темы, добавил Картайзер.

Евродепутат отметил, что согласен с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и его коллегами, что несмотря на сложные времена, необходимо поддерживать диалог между странами.

При этом он отметил, что Европарламент старается всеми силами помешать проведению данной видеоконференции между российскими и европейскими парламентариями.

До этого лидер ЛДПР заявлял, что в Европе растет сопротивление идее изъятия российских активов, «фронт здравомыслия» расширяется, а пришедшим в эпоху Байдена европейским политикам-русофобам придется с этим считаться, добавил он.

Ранее Фон дер Ляйен и Мерц не смогли уговорить Бельгию разрешить изъять активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами