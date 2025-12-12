Ушаков назвал возможную цель поездок Зеленского по Европе

Поездки президента Украины Владимира Зеленского по Европе направлены на то, чтобы внести в мирный план американской стороны неприемлемые для России предложения. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Конечно, конечно, по крайней мере, чтобы внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — заявил он.

Помощник президента добавил, что на данный момент США работают с украинской стороной и ведущими представителями Европы по документам о возможном урегулировании.

До этого в интервью RT Ушаков предположил, что президент Украины, вероятно, будет рассматривать возможность проведения выборов в стране в качестве повода для временного прекращения огня.

11 декабря Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом может быть вынесен на голосование. Речь идет об организации всеукраинского референдума, в рамках которого будет решена судьба Донбасса.

Предложенный американской стороной мирный план предусматривает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, что официально подтвердил украинский лидер. При этом США видят компромисс в том, что российские власти также не будут вводить войска на соответствующие территории.

Ранее в Кремле заявили, что пока не видели обновленный план Трампа по Украине.