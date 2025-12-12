На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков назвал возможную цель поездок Зеленского по Европе

Ушаков: поездки Зеленского нацелены на внесение в мирный план новых предложений
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Поездки президента Украины Владимира Зеленского по Европе направлены на то, чтобы внести в мирный план американской стороны неприемлемые для России предложения. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Конечно, конечно, по крайней мере, чтобы внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — заявил он.

Помощник президента добавил, что на данный момент США работают с украинской стороной и ведущими представителями Европы по документам о возможном урегулировании.

До этого в интервью RT Ушаков предположил, что президент Украины, вероятно, будет рассматривать возможность проведения выборов в стране в качестве повода для временного прекращения огня.

11 декабря Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом может быть вынесен на голосование. Речь идет об организации всеукраинского референдума, в рамках которого будет решена судьба Донбасса.

Предложенный американской стороной мирный план предусматривает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, что официально подтвердил украинский лидер. При этом США видят компромисс в том, что российские власти также не будут вводить войска на соответствующие территории.

Ранее в Кремле заявили, что пока не видели обновленный план Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами