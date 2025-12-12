«Воспаление мозга и пневмония»: гонконгский грипп сравнили с «испанкой»

Россиянам не стоит сильно бояться вспышки гонконгского гриппа, но и «играть в рулетку» с ним нельзя, так как все-таки речь идет об опасном заболевании. При симптомах заражения нужно как минимум взять выходные, остаться дома и вызвать врача, объяснил в беседе с НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Сезонный грипп не сильно опасен и не сильно тяжелый, но он может вызывать осложнения в виде пневмонии, воспаления мозга, влиять на работу сердца, особенно если переносить его на ногах», — пояснил специалист.

При признаках заболевания важно не распространять вирус, остаться дома. Если наблюдаются головная боль, температура, боль в мышцах, слабость, озноб и потеря аппетита, то следует обратиться к врачу – он поставит диагноз и назначит лечение, подчеркнул Жемчугов.

В то же время он убежден, что при наличии крепкого иммунитета гонконгский грипп особо не страшен.

«Он значительно легче, чем, например, тот, который вызывал «испанку» в начале XX века, когда погибли миллионы людей, — привел пример инфекционист. — Сейчас все зависит от иммунитета человека. Хотя, опять же: лучше провести два-три дня дома, а не играть в рулетку».

Зараженный гриппом человек способен передать его пяти-шести людям, даже легкий чих распространяет вирус на расстояние до шести метров, подчеркнул врач.

Что касается способов профилактики, то самым эффективным методом остается вакцинация, напомнил специалист. Он подчеркнул, что прививка защищает именно от гриппа, а не от ОРВИ, но даже при обычной простуде способна облегчить симптомы. Также Жемчугов призвал регулярно проветривать помещения, убираться с хлоркой.

Напомним, Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, фиксируется рост заражений коронавирусом – за неделю динамика составила 17,8%. В ведомстве россиян призвали соблюдать профилактические меры.

