Путин встретился с Эрдоганом

В Ашхабаде на форуме мира Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Туркмении встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры между президентами проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана.

Прошлая встреча Путина и Эрдогана проходила в сентябре в Китае на полях саммита ШОС. В конце ноября лидеры переговорили по телефону и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте предложений США по мирному урегулированию.

В ходе текущей поездки Путин также провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.

Как отмечается, российский президент в рамках мероприятия также планирует поговорить с лидером Ирака — Абдель Латифом Рашидом, и премьер-министром Пакистана — Шахбазом Шарифом.

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.

