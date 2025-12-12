УФСИН по Владимирской области опровергло наличие «блатных» отрядов

УФСИН Владимирской области опровергло наличие в колонии региона «блатных» отрядов с привилегированными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«УФСИН России по Владимирской области сообщает. Информация, появившаяся в сети Интернет 12.12.2025, о том, что в исправительном учреждении Владимирской области существуют отряды с привилегированными условиями содержания осужденных, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

12 декабря Telegram-канал Baza писал, что блогершу Елену Блиновскую перевели в «блатной» отряд в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области. По информации источника, бывшую «королеву марафонов» определили в 10-й отряд, который среди заключенных считается привилегированным из-за относительно легкой работы для арестанток.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России в Белоруссию на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей.

Ранее суд счел сделку по продаже Porsche Блиновской уловкой во вред кредиторам.