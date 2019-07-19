Авиакомпания объяснила инцидент с пострадавшими в Шереметьево

Авиакомпания «Северный ветер» назвала причиной экстренной эвакуации борта Москва-Ереван странный запах на борту, передает РИА «Новости».

Информацию о задымлении не подтвердили.

«При разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен.

Уточняется, что борт успешно прошел все предполетные процедуры.