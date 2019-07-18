Врач назвал главные причины набора лишнего веса
Главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал основные причины набора лишнего веса и рассказал о пищевых привычках, которые мешают похудеть, сообщает «Экономика сегодня».
По его словам, набору веса прежде всего способствует несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни. Во-вторых, принимаемые медикаменты могут сильно повлиять на фигуру и даже стать причиной ожирения.
Еще одним фактором Мясников назвал недостаток сна, болезни щитовидной железы и микробиом кишечника.