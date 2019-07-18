Опубликован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Секретный документ Службы безопасности Украины подтверждает существование тайной тюрьмы в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что тюрьма была действующей как минимум до ноября 2018 года, и нет никаких подтверждений того, что она перестала существовать.

СБУ крайне жестко следила, чтобы не было допущено никаких утечек информации.

Кроме того, согласно показаниям свидетелей, за возможность освобождения тюремщики вымогали деньги у жертв и их родни.

Ранее сообщалось, что тюрьма принадлежала батальону «Азов» при негласном покровительстве Службы Безопасности Украины. Ее прошли более 300 человек.