Опубликован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
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Секретный документ Службы безопасности Украины подтверждает существование тайной тюрьмы в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что тюрьма была действующей как минимум до ноября 2018 года, и нет никаких подтверждений того, что она перестала существовать.
СБУ крайне жестко следила, чтобы не было допущено никаких утечек информации.
Кроме того, согласно показаниям свидетелей, за возможность освобождения тюремщики вымогали деньги у жертв и их родни.
Ранее сообщалось, что тюрьма принадлежала батальону «Азов» при негласном покровительстве Службы Безопасности Украины. Ее прошли более 300 человек.