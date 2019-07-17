Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

По данным СК, сотрудники социальной защиты разрешили нетрадиционной паре усыновить двух мальчиков в районе Марьино в 2010 году.

Как отмечается, дело было возбуждено из-за того, что в паре «пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях».

По мнению следствия, сотрудники соцзащиты знали, что детям предоставляют информация, которая якобы может причинить им вреди, но ничего не делали.

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