Россиянам предъявили обвинение по делу о салютах в Минске

Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о салютах в Минске, сообщили в посольстве России.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В дипмиссии уточнили, что обвинение предъявлено в минувшую пятницу, 12 июля.

Следственные действия в настоящее время продолжаются.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что расследование продолжается. Информацию об обвинении россиян там пока не подтвердили.

Во время салюта в честь Дня независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверков погибла женщин. Пострадали около 10 человек.