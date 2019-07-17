Россиянам предъявили обвинение по делу о салютах в Минске
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Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о салютах в Минске, сообщили в посольстве России.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В дипмиссии уточнили, что обвинение предъявлено в минувшую пятницу, 12 июля.
Следственные действия в настоящее время продолжаются.
В Следственном комитете Белоруссии заявили, что расследование продолжается. Информацию об обвинении россиян там пока не подтвердили.
Во время салюта в честь Дня независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверков погибла женщин. Пострадали около 10 человек.