Мужчина в костюме «Человека-паука» убил человека табуреткой

Под Киевом уголовник, надев костюм «Человека-паука», забил табуреткой жителя села Горенка, сообщает «Страна.Ua».

Уточняется, что ранее судимый 23-летний гражданин страны зашел на территорию домовладения и нанес мужчине многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове.

«От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

С какой целью убийца надел костюм Спайдермена, почему выбрал табуретку в качестве орудия, и что вообще он хотел от погибшего — не сообщается.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).