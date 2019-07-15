Эксперт призвал россиян не отказываться от мяса с кишечной палочкой

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил, что не нужно пугаться наличия кишечной палочки в курином мясе, приводит его слова НСН.

По словам Рябинкина, летом в крупнейших фирмах-производителях бывают поломки оборудования, проблемы с уровнем температуры и неподготовленные цеха. Эксперт уточнил, что в каждом цехе должно быть +12-14°. По его мнению, если нет такой температуры, мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.

Эксперт также отметил, что оно пригодно для питания, так как курицы проходят термообработку.

Ранее «Росконтроль» обнародовал черный список опасных для потребителей марок, торгующих куриным мясом.