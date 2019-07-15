Выросло число госпитализированных после аварии в Башкирии

Число госпитализированных в результате опрокидывания автобуса в Башкирии увеличилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

До этого сообщалось о 15 человек, которые попали в больницу после ЧП.

Как отмечается, к настоящему моменту количество пострадавших выросло до 16 человек.

«16 человек доставлены в городские больницы, в том числе один ребенок», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Башкирии.