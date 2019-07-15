Выросло число госпитализированных после аварии в Башкирии
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Число госпитализированных в результате опрокидывания автобуса в Башкирии увеличилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
До этого сообщалось о 15 человек, которые попали в больницу после ЧП.
Как отмечается, к настоящему моменту количество пострадавших выросло до 16 человек.
«16 человек доставлены в городские больницы, в том числе один ребенок», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Башкирии.