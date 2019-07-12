Суд запретил петуху кукарекать по ночам в Швейцарии

В Швейцарии мужчина развел курятник рядом с домом и взбесил соседей. В отместку ему они через суд добились запрета кукареканья петуха по ночам, пишет Neue Zurcher Zeitung.

Как отмечается, соседи подсчитали, что петух очень громко кукарекает от 14 до 44 раз/час. Люди записали подтверждение слов на телефон и пошли в суд.

Сначала судьи сомневались в точности данных, записанных на телефон, но все же частично признали этот способ «условно приемлемым». Таким образом, суд запретил петуху кричать с 22.00 до 08.00 по будням и в субботу, а также с 22.00 до 09.00 в воскресенье.

За этим строго следить обязали хозяина петуха.