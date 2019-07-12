Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Опрос жительниц России показал, что почти каждая вторая женщина хоть раз подвергалась домашнему насилию. Исследование провел портал «Леди Mail.ru», а итоги опубликовал ТАСС.

Больше половины россиянок, то есть около 56%, признались, что были жертвами домашнего насилия. При этом почти 90% из них после этого все равно оставались вместе с партнером.

Также женщины рассказали, что в их понимании является домашним насилием. Согласно результатам опросам, 94% россиянок принимают за насилие физические удары, также более 80% опрошенных сочли принуждение к действиям сексуального характера частью проблемы. Кроме того, 80% жительниц страны думают, что и запирание дома тоже является домашним насилием.

«Реже всего респондентки называли проявлением насилия применение силы во время ссоры», — говорится в исследовании.

Стоит отметить, что почти единогласно россиянки (97%) заявили, что проблема домашнего насилия в стране стоит крайне остро и с ней нужно что-то делать.

Уточняется, что в опросе поучаствовали 13,6 тыс. женщин от 18 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что мужчин защитят от домашнего насилия в Германии.