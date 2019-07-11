Заведено уголовное дело после крупного пожара в Мытищах

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности после крупного пожара на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе пожара пострадали 12 человек. Один из раненых доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию на вертолете. Остальные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения.

Также отмечается, что общий ущерб после пожара оценили в минимум 150 млн рублей.

В ходе спасательной операции была перекрыта часть Осташковского шоссе.

По предварительным данным причиной пожара стала утечка газа.

После того, как пожар на территории ТЭЦ был локализован, возгорание началось на близлежащих зданиях, которое сейчас пытаются потушить МЧС.

Ранее сообщалось, что в мытищинском пожаре погиб один человек.