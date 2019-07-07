Жена задержанного экс-главы Интерпола решила судиться

Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, Грейс Мэн обратилась в суд в Гааге, сообщает ТАСС.

В иске говорится в неспособности организации обеспечить защиту и помощь ее семье и угрозы со стороны Интерпола. Суд установит, нарушила ли организация свои обязательства перед семьей Мэн.

Хунвэя обвиняют во взяточничестве. Его арестовали в сентябре прошлого года, однако официально объявлено об этом было только в октябре. Первоначально жена заявляла о его пропаже.