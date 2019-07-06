Россиянам в затопленном Тулуне открыли полевую баню

В Тулуне, где из-за наводнения отсутствует централизованное водоснабжение, откроют бесплатную общественную баню, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«С завтрашнего дня в городе развернут полевую баню, ее пропускная способность - 80 человек в сутки. Работает автономно на дизельном топливе», — сказал он.

Воды в Тулуне не будет еще как минимум неделю: согласно предварительной информации коммунальщики смогут возобновить ее подачу не ранее 12 июля.