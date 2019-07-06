7 россиян задержали в Мексике

Семь россиян были задержаны в аэропорту города Канкун в Мексике, передает РИА «Новости».

В посольстве России сообщили, что задержанные уже около трех дней находятся в аэропорту и ждут обратного рейса.

Причиной задержания стало несоответствие цели поездки заявленной.