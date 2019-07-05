Задержан владелец перевернувшегося в Черном море судна

Владелец прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море, задержан, передает ТАСС.

«Владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции», — сообщил источник.

Ранее директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев заявил о двух погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Сообщалось, что судно было перегружено. Директор подчеркнул, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.

По предварительным данным, на катере находились 43 человека.