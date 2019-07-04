Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло

В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА «Новости».

По данным Следственного комитета Белоруссии, пострадали минимум 10 человек.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что сейчас в больнице лежат два пациента, у одного – травма плеча, у другого – ранение щеки. Угрозы для жизни нет.

Отмечается, что одна женщина была ранена в сонную артерию, после чего скончалась. Осколки также повредили автомобиль и выбили стекла в жилом доме и в спортивном комплексе.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.